الارياني يحذر من نشر الطقوس الخمينية الدخيلة وتفخيج عقول الاطفال

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 يناير 2021

جدد وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، التحذير من تبعات ممارسات المليشيا الحوثية المدعومة من ايران على النسيج الاجتماعي والسلم الاهلي، وقيم التنوع والتعايش المذهبي بين اليمنيين.



واوضح معمر الارياني في تصريحات وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان مشاهد التلقين الطائفي الذي تمارسه مليشيا الحوثي للأطفال في مناطق سيطرتها، تأتي ضمن مخططها لمسخ هوية اليمنيين ونشر الطقوس الخمينية الدخيلة، وتجريف العملية التعليمية وتحويل قاعات الدراسة الى أوكار لتفخيج عقول الاطفال ومعامل لإنتاج المتطرفين والارهابيين.

واشار الارياني، الى التهديد الذي يمثله تنشئة جيل كامل على الافكار الارهابية المتطرفة وتحويلهم الى قنبلة موقوتة تهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم.

ووجه الارياني السؤال للمعترضين على قرار تصنيف مليشيا الحوثي جماعة ارهابية، عن موقفهم مما تقوم به المليشيا الحوثية من تدمير ممنهج لحاضر ومستقبل اليمنيين، ودورهم في وقف هذه الممارسات التي تمثل انتهاك خطير لحقوق ملايين الاطفال وتسخيرهم قرابين لتنفيذ الأجندة الايرانية.