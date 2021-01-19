شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان الجابر يؤكد التزام الإمارات بجهود التنمية المستدامة بعد كورونا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 يناير 2021

قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث خاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، إن جائحة "كوفيد-19" كانت بمثابة جرس إنذار للإنسانية ككل، كما أنها كرّست أهمية الاستدامة بمفهومها الأوسع.



وأكد الدكتور سلطان الجابر رئيس مجلس إدارة شركة "مصدر" ، التزام دولة الإمارات بجهود التنمية المستدامة العالمية بعد جائحة "كوفيد-19"، وذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح فعاليات قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة التي تقام افتراضياً هذا العام.

وقال أظهرت الجائحة مدى الترابط الوثيق بين الصحة والغذاء وأمن الموارد في العالم،فقد واجهت سلاسل التوريد العالمية صعوبات غير مسبوقة، وأظهرت مواطن ضعف لم نكن على دراية بها .

وأضاف"كانت تلك المرحلة مليئة بالتحديات، ودفعتنا إلى التركيز على الأمور الأساسية والمهمة حقاً، وساهمت هذه الظروف في إظهار المرونة التي يمكن أن تتحلى بها البشرية".

وأشار المبعوث خاص لدولة الإمارات للتغير المناخي إلى أن قيادتنا الرشيدة واجهت "كوفيد - 19" بالتركيز على تعزيز أمن الموارد ودعم سلاسل التوريد الحيوية، وأتاح لنا هذا التوجه، إجراء اختبارات "كوفيد" متكررة لكل شخص في الدولة .

كما أتاح لنا تحقيق الريادة في مجال التطعيم، حيث تم إعطاء أكثر من مليوني جرعة لقاح، وهو ثاني أعلى معدّل على مستوى العالم.

وأوضح أن هذا التوجه أتاح توفير كميات ضخمة من الإمدادات الطبية، ومشاركتها مع 120 دولة في مختلف أنحاء العالم، وبفضل هذا النهج، استطعنا توفير وسائل الوقاية لمجتمعنا، ودعم تعافي اقتصادنا، إضافة إلى مدّ يد العون للآخرين حول العالم.

وأكد أن ما تعلّمناه من جائحة "كوفيد - 19"، هو أنه عندما تجتمع الإنسانية على هدف واحد، فإنها تكون قادرة على تجاوز التحديات مهما كانت صعبة.

وسلّط الدكتور سلطان الجابر الضوء على ظاهرة التغير المناخي التي تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم إلى جانب جائحة كوفيد -19.

وقال إن جائحة "كوفيد -19" والتغير المناخي تحديان مختلفان، غير أنهما يلتقيان في ثلاثة عوامل، فكلاهما تحديان عالميان، وعابران للحدود، ويتطلبان استجابة مشتركة، مشيرا إلى الدور الريادي لدولة الإمارات في نهجها لمواجهة التغير المناخي، وذلك بالتعاون مع الشركاء في العالم، وتوحيد الجهود لإحداث تقدم إيجابي.

وقال الجابر "تواصل دولة الإمارات القيام بدورها الرائد والمسؤول في المجتمع الدولي للحد من الانبعاثات الكربونية، وستسخر علاقاتها وتكرس قدراتها لتكون قوة لتكاتف الجهود وتحقيق التقدم".

وأشار إلى استضافة الإمارات لـ "إكسبو دبي" في أواخر هذا العام للمرة الأولى في المنطقة، وستكون "الاستدامة" والتركيز على المستقبل من المحاور الرئيسة لهذا الحدث".

ونوه باستعداد الإمارات للمشاركة مع المجتمع الدولي في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي المقبل في غلاسكو، والذي سبقه إعلان الدولة الشهر الماضي عن مساهماتها الثانية المحددة وطنياً، والتي تتسم بالطموح والتقدم، لتكون أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في مختلف قطاعاتها الاقتصادية.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ،إن هدفنا يتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 23.5% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2016، ليجسد بذلك مساهمة حقيقية وفاعلة وسبّاقة، ونظراً لطبيعة اقتصادنا الناشئ والمتنامي، يوفر هذا الالتزام الأرضية المناسبة للمواءمة بين مسيرة التنمية الوطنية ومتطلبات التنمية العالمية".

وشدد على ضرورة صياغة سياسات داعمة للنمو، بالاعتماد على مزيج متنوع من مصادر الطاقة، في ضوء تعزيز التنمية العالمية وما يشهده العالم من تركيز على التعافي لمرحلة ما بعد كوفيد- 19 .

وأكد على أن دفع عجلة هذا النمو وضمان استمرار التقدم العالمي، يعني أن هناك حاجة لبقاء النفط والغاز جزءاً من مزيج الطاقة لسنوات عديدة قادمة.

ونوّه الجابر بضرورة العمل على خفض الانبعاثات الكربونية قدر الإمكان ضمن قطاع النفط والغاز، مشيراً إلى أن قيادتنا الرشيدة أرست مبادئ الريادة البيئية كجزء أساسي من الاقتصاد الوطني، مشيراً أيضاً إلى تمتع الإمارات بميزة طبيعية جعلت انبعاثات الكربون في عمليات إنتاج النفط والغاز من بين الأقل عالمياً.

وقال "نستثمر في تقنيات تهدف إلى تعزيز خفض البصمة الكربونية لعمليات إنتاج الطاقة، فقبل أربع سنوات قمنا ببناء أول منشأة صناعية على مستوى المنطقة لالتقاط الكربون وتخزينه، حيث أدركنا حينها مدى المساهمة الكبيرة لتقنية التقاط الكربون في الحد من تداعيات تغير المناخ".

وأشار إلى أن أي آلية فعّالة لتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالتغيّر المناخي، لا بد أن تشمل تطبيق تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه .

كما أبدى استعداد الإمارات لمشاركة خبراتها في مجال التقاط الكربون وتخزينه مع كافة شركائها في مختلف الدول.

الهيدروجين الأزرق

وأوضح وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن هناك فرصة مهمة يتيحها استخدام الهيدروجين كوقودٍ يمكنه أن يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير ضمن قطاع الطاقة، مؤكداً أن من خلال البنية التحتية المتطورة القائمة لدى الدولة حالياً، وقدراتها الكبيرة في مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، فإن لديها الإمكانات التي تؤهلها لتكون أحد أكبر منتجي الهيدروجين الأزرق والأقل تكلفة في العالم.

ويعد أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة عالمية لتسريع وتيرة التنمية المستدامة، وهو يستقطب كبار المسؤولين وصنّاع السياسات وخبراء القطاعات ورواد التكنولوجيا والجيل القادم من قادة الاستدامة.

وتقام فعاليات الحدث هذا العام في الفترة بين 18 و21 يناير بشكل افتراضي باستخدام تقنيات وقنوات الاتصال المرئي بسبب الأوضاع التي يمر بها العالم إثر انتشار جائحة "كوفيد-19".