قرار تصنيف مليشيا الحوثي 'منظمة إرهابية' يدخل حيز التنفيذ الليلة

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 يناير 2021

يدخل قرار الإدارة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثي 'منظمة إرهابية' حيز التنفيذ ابتداء من اليوم، بعد أسبوع كامل من إخطار وزارة الخارجية الأمريكية للكونغرس بالقرار.



ولم يعترض الكونجرس على هذا التصنيف، ما يعني دخول القرار حيز التنفيذ عمليا. وسيدخل القرار فعليا حيز التنفيذ الساعة التاسعة مساء بتوقيت صنعاء.

وكانت مليشيا الحوثي قد نظمت تظاهرة أمام مقر السفارة الأمريكية في صنعاء للمطالبة بالعدول عن القرار الأمريكي بتصنيفها 'منظمة ارهابية'.

هذا وقد رفضت واشنطن طلب الأمم المتحدة التراجع عن تصنيفها للحوثيين "تنظيما إرهابيا"، مؤكدة، في الوقت ذاته، تمسكها بقرارها مع وضع آليات تخفف من أي تداعيات على الوضع الإنساني.

وقال ريتشارد ميلس (مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة) إن بلاده اطلعت على التحذيرات المتعلقة بالتداعيات الإنسانية لقرارها بشأن جماعة الحوثي، وسوف تتخذ إجراءات لتيسير وصول المساعدات الإنسانية والواردات التجارية.

وأضاف ريتشارد ميلس أن "هذه الخطوة هي الحركة الصحيحة التي يجب اتباعها لإرسال الإشارة الصحيحة، إذا أردنا للمسار السياسي أن يتقدم إلى الأمام".

وقالت وكالة "رويترز" إن السكان في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي لم يسعوا إلى تخزين البضائع والمواد الغذائية، تحسبا لدخول التصنيف الأمريكي مليشيا الحوثي "منظمة أرهابية".

وأضافت الوكالة في تقرير عن أبرز مخاوف السكان من تداعيات التصنيف، أن هناك خشية من تأثر التحويلات المالية من دول الخليج العربي إلى اليمن، أما من أوروبا فالوضع معقد بالفعل من زمن بعيد