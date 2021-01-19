شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس التعاون يزور مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ​قام معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021م، بزيارة لمقر القيادة العسكرية الموحدة بمدينة الرياض، حيث كان في استقبال معاليه، معالي قائد القيادة العسكرية الموحدة الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، وعدد من كبار ضباط القيادة.وعبر معالي الأمين العام عن تهانيه لمنسوبي القيادة العسكرية الموحدة، على نجاح قمة العلا والتي تمثل انطلاقة جديدة لمسيرة مجلس التعاون الخليجي، بفضل الله ثم بحكمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله و رعاهم - كما أعرب معالي الأمين عن شكره و تقديره للقيادة العسكرية الموحدة قادة و ضباط وأفراد، على ما يقومون به من جهود كبيرة، هي مبعث فخر و اعتزاز لنا جميعا.

كما قام معالي الأمين العام بعمل جولة داخل منشآت ومباني القيادة الموحدة، و استمع معاليه لشرح مفصل عن واجبات ومهام القيادة العسكرية الموحدة والوحدات التابعة لها، والخطوات التي تمت لتفعيل هذه الواجبات والمهام.

وأشاد معالي الأمين العام بالجهود المبذولة لتفعيل عمل القيادة العسكرية الموحدة، التي تعتبر من أكبر الإنجازات العسكرية الخليجية المشتركة، والذي أتى قرار إنشاءها بمباركة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله - إيماناً منهم بروابط التلاحم الذي يربط الدول الأعضاء، وإدراكاً لمسئولية القوات المسلحة في دول المجلس في تأمين أمنها واستقرارها، والمحافظة على سلامتها واستقلالها، وأضاف معاليه بأن ما لمسناه اليوم في القيادة العسكرية الموحدة وعملية التنسيق بينها وبين الوحدات التابعة لها في دول المجلس هو نتيجة لجهد وعمل دؤوب من جميع منتسبي القوات المسلحة بدول المجلس منذ قرار إنشائها وإلى يومنا الحالي، مقدماً الشكر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع وأصحاب السعادة والمعالي رؤساء الأركان بدول المجلس لدعمهم اللامحدود لمسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك بكافة جوانبه.