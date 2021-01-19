شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تعتمد الاستخدام الطارئ للقاح الصينى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادقت هيئة تنظيم الأدوية فى باكستان على الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفارم" الصينى المضاد لفيروس كورونا ، وسط ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد.

وذكرت هيئة الأدوية الباكستانية - في بيان، أوردته صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الثلاثاء، أن لقاح "سينوفارم"، وهو أحد اللقاحين المعتمدين من جانب الهيئة، حصل على تفويض المصادقة على الاستخدام الطارئ بعد تقييم سلامته وجودته.

وقال متحدث باسم الهيئة إن السلطات الصحية ستراجع التفويض على أساس ربع سنوي، مع مراعاة مزيد من البيانات المتعلقة بالسلامة والفعالية والجودة، لافتة إلى أن لقاحا تصنع شركة الأدوية البريطانية السويدية /إسترازينيكا/، حصل أيضا على المصادقة في وقت سابق.

يذكر أن باكستان سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 1800 إصابة جديدة بكورونا و58 حالة وفاة، ما رفع إجمالي حالات العدوى إلى 523 ألفا و11 شخصا، والوفيات إلى 11 ألفا و55 وفاة.