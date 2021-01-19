قال مسؤولان مطلعان لرويترز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلغي حظر الدخول المفروض على معظم المواطنين غير الأمريكيين الذين كانوا في البرازيل وأجزاء كثيرة من أوروبا في الآونة الأخيرة وذلك اعتبارامن 26 يناير/ كانون الثاني.

وكانت رويترز قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني أن إدارة ترامب تفكر في رفع القيود التي فرضت أوائل العام الماضي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا بعد أن حصلت على موافقة فريق العمل المكلف بمكافحة الجائحة ومسؤولي الصحة العامة. ومن المقرر انتهاء القيود في نفس اليوم الذي تدخل فيه متطلبات فحوص كوفيد-19 الجديدة لجميع الزائرين القادمين من الخارج حيز التنفيذ. ولم يصدر أي تعليق من البيت الأبيض.

كانت هذه تفاصيل خبر قبل رحيله... ترامب سيرفع قيود السفر عن أوروبا والبرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.