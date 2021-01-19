الجيش الليبي يشكل لجنة لحل الأزمات الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

شكلت القيادة العامة للجيش الليبي لجنة لحل المشكلات والأزمات التي تعاني منها البلاد تضم مجموعة من الضباط الأكفاء.

وقال الدكتور محمد المصباحي، عضو لجنة الأزمة في الجيش الليبي، إن مهام اللجنة تكمن في خلق حلقة وصل بين القيادة العامة والمواطن بشكل مباشر، كما أنها تشارك الحكومة في إيضاح الأزمات والعراقيل التي تعوق الشباب الليبي والمؤسسات المدنية.

وأوضح أن اللجنة شاركت في وضع حلول ملموسة لقضايا في مختلف المدن الليبية كالجفرة وسرت والكفرة، وآخر هذه القضايا كان خلافا قبليا في طبرق.

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وأضاف المصباحي: اجتمعت اللجنة مع الشباب المعنيين بقرارات المجالس البلدية في عدد من البلديات لبحث آلية مساعدتهم في ظل ظروف البلاد وتعرقل إتمام الإجراءات الخاصة بقرار تعيينهم.

