سلفاكير مهنئا موسفيني على ولايته السادسة: شريك السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الثلاثاء، نظيره الأوغندي يوري موسفيني، بمناسبة إعادة انتخابه للمرة السادسة.

وقال سلفاكير، في رسالة التهنئة، التي اطلعت عليها ”الخليج 365”: "دعني أهنئكم بالإنابة عن شعب دولة جنوب السودان، على إعادة انتخابكم رئيسا لدولة أوغندا".

وأضاف أن "تجديد انتخابكم دليل على ثقة الشعب بحركة المقاومة الوطنية ويعد تقديرا للأدوار التي قمتم بها في تنمية البلاد خلال فترة الـ43 عاما الماضية".



ولفت سلفاكير، في رسالته، إلى أن دولة أوغندا أصبحت تحت قيادة موسفيني شريكا إقليميا في صنع السلام.



وأكد أن شعب جنوب السودان على وجه الخصوص يشعر بامتنان كبير له نسبة لمساهمته الكبيرة لإعادة السلام والاستقرار لبلاده، وللأدوار التي لعبتها أوغندا بصفتها أحد الضامنين الرئيسيين لاتفاق سلام جنوب السودان.

واختتم رئيس جنوب السودان، رسالته بالقول: "أتمنى لك مستقبلا مليئا بالإنجازات، كما أتمنى أن تشهد البلاد مزيدا من الازدهار تحت قيادتكم، ونأمل في أن نتعاون معا لمعالجة التحديات المشتركة في الإقليم".

ويعتبر موسفيني أقوى حلفاء سلفاكير ميارديت في المنطقة، حيث شاركت قواته إلى جانب الجيش الحكومي في الحرب الأهلية التي شهدتها جنوب السودان في عام 2013، في مواجهة قوات المعارضة المسلحة بقيادة ريك مشار تينج.

والسبت الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات بأوغندا فوز "موسيفيني" (76 عامًا) بولاية سادسة، بنسبة 58.64٪ من إجمالي الأصوات، وهو ما يمثل 5.85 مليون صوت مقابل 3.48 مليون (34.83%) لمنافسه مرشح المعارضة "روبرت كياغولاني"، المعروف باسمه الفني "بوبي واين".

ويتهم مرشح المعارضة بوبي واين، نجم البوب، الذي تحول إلى سياسي، نظام الرئيس موسفيني وحزبه بتزوير نتائج الانتخابات، حيث قال في تغريدة له قبل إعلان النتائج رسميا :"رغم انتشار التزوير وأعمال العنف في أنحاء البلاد، لا يزال الوضع يبدو جيدا".