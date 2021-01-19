إصابة 5 مدنيين في هجوم بقنبلة جنوبي الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 5 مدنيين، الثلاثاء، جراء هجوم بإلقاء قنبلة على مطعم شعبي من قبل مجهولين بولاية جوبلاند الصومالية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات الأمن وصلت إلى الحي السياحي بمدينة كسمايو في محافظة شبيلى السفلى فور وقوع الهجوم.



وقامت الشرطة بتحقيقات أمنية محدودة لإلقاء القبض على المشتبه بهم، لكن السلطات الأمنية لم تعلق على النتائج بعد.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات مدينة كسمايو ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن أصابع الاتهام عادة ما تشير إلى مليشيات حركة الشباب الإرهابية التي تهاجم مناطق تجمع المدنيين.

وعانت مدينة كسمايو مؤخرا هجمات إرهابية دامية من تفجيرات انتحارية استهدفت المدنيين والمسؤولين كما عاشت سلسلة اغتيالات ضد المسؤولين ورجال الأعمال البارزين في المدينة.