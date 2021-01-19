وزير: الفلسطينيون يتوقعون تسلم أول دفعة من اللقاح الروسي خلال أيام

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال مسؤول في السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع تسلم شحنة أولى من اللقاح الروسي (سبوتنيك في) المضاد لفيروس كورونا في غضون أيام.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أصدرت موافقة على الاستخدام الاستثنائي للقاح (سبوتنيك في) في الأراضي الفلسطينية المتمتعة بحكم ذاتي محدود.

وذكر مسؤول إسرائيلي في وقت سابق أن شحنة أولى تضم خمسة آلاف وحدة من اللقاح قد تصل إلى الضفة الغربية اليوم الثلاثاء.

لكن حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية صرح لرويترز بأن الشحنة لن تصل اليوم، وأضاف أنه يتوقع تسلمها "خلال أيام".