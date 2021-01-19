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صحة دبي تعلن استمرار العمل في مراكز فحوصات كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحة دبي تعلن استمرار العمل في مراكز فحوصات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت هيئة الصحة بدبي استمرار العمل في مراكز الفحوصات المخبرية لــ كوفيد-19، التي تتطلب الحصول على موعد مسبق للفحص، وهي: نادي النصر (طوال أيام الأسبوع)، ومجلس الراشدية، ومجلس ميناء جميرا، إلى جانب مركزي ديرة سيتي سنتر ومول الإمارات، وهما من دون مواعيد.

 

جدير بالذكر أن إجراء الفحوصات قد توقف -بداية من اليوم (الثلاثاء)- في مراكز الفحوصات الإضافية، نظراً لانقضاء الحاجة إليها وهي: منصة النخيل مول، ودبي مول، ومركز مردف للتسوق، ومجلس ميناء الحمرية، إلى جانب مركز فحص إجلاء المسافرين في نادي شباب الأهلي، الذي تم نقل خدماته إلى مركز الفحص بنادي النصر.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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