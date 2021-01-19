القيادة العامة للجيش الليبي تشكل لجنة لحل المشكلات والأزمات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

شكلت القيادة العامة للجيش الليبي لجنة لحل المشكلات والأزمات التي تعاني منها البلاد تضم مجموعة من الضباط الأكفاء.



وقال الدكتور محمد المصباحي عضو لجنة الأزمة في الجيش الليبي، إن مهام اللجنة تكمن بخلق حلقة وصل بين القيادة العامة والمواطن بشكل مباشر، كما أنها تشارك الحكومة في إيضاح الأزمات والعراقيل التي تعيق الشباب الليبي والمؤسسات المدنية.

وأوضح، أن اللجنة شاركت في وضع حلول ملموسة لقضايا في مختلف المدن الليبية كالجفرة وسرت والكفرة، وآخر هذه القضايا كان خلافا قبليا في طبرق.

وأضاف المصباحي، اجتمعت اللجنة مع الشباب المعنيين بقرارات المجالس البلدية في عدد من البلديات لبحث آلية مساعدتهم في ظل ظروف البلاد وتعرقل إتمام الإجراءات الخاصة بقرار تعيينهم.