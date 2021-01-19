شكرا لقرائتكم خبر عن عالمياً.. إصابات «كورونا» تتجاوز 95.13 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ عدد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم أكثر من 95.13 مليون، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و36471. وأظهر إحصاء لـ«رويترز» أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

سجلت المكسيك 8074 إصابة مؤكدة جديدة بـ«كورونا» و544 وفاة أخرى، الاثنين، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الصحة، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات هناك إلى مليون و649502 والوفيات إلى 141248.

ورجحت الوزارة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات والوفيات أعلى بكثير من العدد الرسمي بسبب نقص إجراء الاختبارات على نطاق واسع.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت، الاثنين، 23671 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع بهذا العدد الإجمالي للإصابات إلى ثمانية ملايين و511770 حالة منذ ظهور الوباء. وزاد عدد الوفيات 452 ليصل الإجمالي إلى 210299 ألفاً بالبرازيل التي بها أعلى عدد للوفيات بسبب الجائحة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات من معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» في ألمانيا زاد 11369 ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و052028 حالة. كما أظهرت البيانات أن ألمانيا سجلت 989 وفاة جديدة بالفيروس وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات إلى 47622.

وسجلت روسيا، الثلاثاء، 21734 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة، بينها 3281 إصابة في موسكو ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و612800. وذكرت السلطات أنها سجلت 586 وفاة بسبب الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 66623.

وأكدت حكومة هونج كونج، الثلاثاء، أنها ستمدد ترتيبات العمل من المنزل لموظفي الحكومة لمدة أسبوع حتى 27 يناير/ كانون الثاني في الوقت الذي تسعى فيه المدينة لاحتواء زيادة في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» تجاوزت المئة.

وسجلت هونج كونج، الاثنين، 107 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» وهو أعلى رقم منذ حوالي شهر، ما أذكى المخاوف من موجة جديدة من العدوى في المدينة المكتظة بالسكان والتي تعاني فيها المؤسسات التجارية بالفعل من القيود.

وقالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام في إفادة صحفية إنه سيتم تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي التي كان من المقرر إيقاف العمل بها هذا الأسبوع وذلك في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.

وقال وزير الصحة في نيجيريا، الاثنين، إن بلاده قدمت طلباً إلى الاتحاد الإفريقي للحصول على عشرة ملايين جرعة لقاح للوقاية من «كوفيد-19» تضاف إلى المخصص لها من برنامج «كوفاكس» المدعوم من منظمة الصحة العالمية.

وتشهد نيجيريا، مثل باقي الدول الإفريقية، موجة ثانية من فيروس «كورونا» المستجد. وحتى الاثنين سجلت نيجيريا، وهي أكبر دول إفريقيا سكانا وعددهم 200 مليون نسمة، 110387 حالة إصابة مؤكدة و1435 حالة وفاة.

وسجلت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، 878 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و55 وفاة وذلك مقابل 890 إصابة و56 وفاة، الأحد. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى الاثنين هو 157275 حالة من ضمنها 123491 حالة تم شفاؤها، و8638 حالة وفاة».