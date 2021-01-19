شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يسعى لقيادة العالم.. وتحديات شائكة أمام حلمه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

يطمح الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إلى قيادة العالم من جديد، إذ أكد في أكثر من مناسبة أن سلفه دونالد ترامب، أضعف حضور الولايات المتحدة عالمياً، بسبب شعاره «أمريكا أولا» الذي استخدمه بشكل خاطئ، بعدما حول أصدقاء أمريكا إلى أعداء.

وأعلن جو بايدن أن «أمريكا عادت وهي مستعدة لقيادة العالم»، لكن عزمه على إعادة بلاده إلى صفوف المجتمع الدولي بعدما أبعدها دونالد ترامب عنه سيصطدم بتحديات شائكة في مواجهة الصين، وإيران، وروسيا.

وقال الرئيس المنتخب في نهاية الأسبوع لدى تعيين مسؤولين جدد في وزارة الخارجية «أمريكا أقوى عندما تتعاون مع حلفائها»، داعياً إياهم إلى «ترميم القيادة الأخلاقية والعالمية» للولايات المتحدة.

ويردد الديمقراطي الذي سيدخل البيت الأبيض، الأربعاء، رسالة القطيعة هذه مع ترامب الذي أساء معاملة حلفائه وتقرب من حكام مستبدين وكسر الاتفاقات الدولية مبتعداً عن النهج التعددي. لذلك، اختار جو بايدن دبلوماسيين متمرسين عملوا في إدارة باراك أوباما، ما يضمن العودة إلى خط تقليدي أكثر في السياسة الخارجية الأمريكية.

واختار وزيراً للخارجية على رأس هؤلاء الدبلوماسيين أنتوني بلينكن، الذي سيتعين عليه «تصحيح مسار» السياسة الخارجية الأمريكية، والذي قال، السبت، إنه يريد أن يجعل الولايات المتحدة «مثالاً» لبقية العالم.

«عالم ما بعد أمريكا»

وستهدف قرارات الرئيس بايدن الأولى، مثل العودة إلى اتفاق باريس للمناخ، إلى طي الصفحة. فحقبة ترامب أضرت بصورة الولايات المتحدة. كذلك، أدت الأسابيع الأخيرة من ولايته إلى تفاقم الوضع، مع الضربات التي وجهها الملياردير الجمهوري إلى المؤسسات الديمقراطية بإنكار هزيمته، ثم الهجوم الذي قاده أنصاره على مبنى «الكابيتول». لدرجة أن نقاشاً أكاديمياً يقسم الخبراء الأمريكيين.

وقال الدبلوماسي السابق ريتشارد هاس، خلال أعمال العنف في الكونجرس في 6 يناير/ كانون الثاني «سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نتمكن من الدفاع عن سيادة القانون بمصداقية» في الخارج. ويمثل ذلك اليوم بالنسبة إليه بداية «عالم ما بعد أمريكا، لم تعد تتمتع فيه الولايات المتحدة بالأسبقية». ونصح أكاديميون آخرون جو بايدن بالتخلي عن «قمة الديمقراطيات» التي وعد بتنظيمها في السنة الأولى من ولايته، والاهتمام عوضاً عن ذلك بدعم المؤسسات الأمريكية.

لكن بالنسبة إلى توماس رايت من مؤسسة «بروكينجز» للبحوث «سيكون من الخطأ استنتاج أن إذلالنا الحالي يعني أن الولايات المتحدة لن يكون لها الحق في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في كل أنحاء العالم». وكتب في مجلة «ذي أتلانتيك» أن «إصلاح الديمقراطية في الداخل لا يتعارض مع الدفاع عن الديمقراطية في أماكن أخرى، وهما أمران يسيران جنباً إلى جنب»، مشدداً على أن «الترامبية» ليست ظاهرة أمريكية حصراً.

وفي مواجهة الأزمات الداخلية من وباء، وانكماش اقتصادي، وعنصرية، لن يكون أمام الرئيس المستقبلي على أي حال خيار آخر سوى التعامل مع الشؤون العالمية بسرعة.

بين الحزم والحوار

أمام واشنطن وموسكو حتى 5 فبراير/ شباط فقط، لتمديد معاهدة «نيو ستارت» لنزع السلاح النووي. وانتقد الديمقراطيون على نطاق واسع مماطلة الحكومة المنتهية ولايتها بشأن هذه القضية. وبالتالي، سيتعين على إدارة بايدن، المصممة على إظهار مزيد من الحزم في ما يتعلق بروسيا مقارنة بسياسة دونالد ترامب الذي كان يرغب في التقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إيجاد طريقة للتفاوض بسرعة.

وقد يكون الملف الإيراني أكثر إلحاحاً. فقد وعد جو بايدن بالعودة إلى الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه في 2015 في عهد باراك أوباما عندما كان بايدن نائباً له، بهدف منع طهران من الحصول على القنبلة الذرية، والذي انسحب منه دونالد ترامب.

وسيتعين على الديمقراطي في الوقت نفسه أن يثبت للطبقة السياسية الأمريكية المشككة أنه سيكون قادراً على إظهار الحزم في مواجهة تصرفات طهران في الشرق الأوسط.

وسيواجه بايدن اختباراً مماثلاً لكن على نطاق عالمي هذه المرة، حيال بكين. ويصر جو بايدن الذي يصوره العديد من الجمهوريين على أنه «ضعيف»، على أن «الولايات المتحدة يجب أن تكون حازمة في تعاملها مع الصين».

لكن هل يتحول هذا الحزم إلى حرب باردة جديدة كان يبشّر بها وزير الخارجية في الإدارة المنتهية ولايتها مايك بومبيو، أو إلى منافسة استراتيجية واضحة لكن أكثر هدوءاً تماشيا ًمع رغبة الأوروبيين؟ سيحدد الإجابة عن هذا السؤال «نجاح السياسة الخارجية الأمريكية أو فشلها»، كما قال قبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الدبلوماسي السابق بيل بيرنز الذي عينه جو بايدن رئيساً لوكالة الاستخبارات المركزية.