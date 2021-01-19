شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مياه الأمطار تغمر خيام النازحين وتشرد قاطنيها في إدلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

ضاعفت الأمطار الغزيرة معاناة النازحين السوريين في المخيمات بمدينة إدلب السورية. وأغرقت المياه التي هطلت على إدلب، السبت، عدداً من خيم النازحين وشردت قاطنيها في مخيم الكنجو ومخيم كفر عروق ومخيم البش ومخيمات أخرى شمالي المدينة.

وذكرت منظمات إغاثة، الجمعة، أن 23 مخيماً في شمال غرب سوريا تضررت بشكل كبير جراء مياه الأمطار وبعضها تضرر بشكل كامل.

ويعيش آلاف النازحين أوضاعاً صعبة بسبب نقص الأغذية والأدوية إلى جانب انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء وهطول الأمطار.

وتسببت العواصف المطرية الأخيرة باقتلاع عدد من الخيم وتمزيقها فضلاً عن قطع الطرق المؤدية إلى المخيمات كما أدت إلى تشكل السيول التي اجتاحت عدداً من الخيم وتشكل برك الوحل، ما أدى إلى قطع الطرقات إلى المخيمات وجعل التنقل بينها صعباً.