شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحد عمالقة السينما والمسرح في فرنسا عن 69 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

توفي الممثل وكاتب السيناريو الفرنسي جان بيار باكري عن 69 عاماً جرّاء إصابته بالسرطان، على ما قالت مديرة أعماله آن ألفاريس كوريا في تصريحات صحفية.

وحصل باكري مع شريكة حياته أنييس جاوي على أربع جوائز «سيزار» لأفضل سيناريو بين عامي 1987 و2012 عن عدد من الأفلام بينها «سموكينغ/نو سموكينغ» و«لو غو دي زوتر»، إضافة إلى نيله جائزة أفضل ممثل في دور ثانوي عن «أون كونيه لا شانسون».

وكان لباكري الذي يعتبر أحد وجوه المسرح والسينما في فرنسا مكانة خاصة لدى الجمهور بفضل أدواره التي كانت تتميز بعمقها الإنساني.

ومع جاوي كتب أيضاً سيناريو عدد من الأعمال المسرحية، أولها «كوزين إي ديباندانس» (1992). وقد حققت هذه المسرحية نجاحاً كبيراً دفع إلى اقتباس فيلم سينمائي منها.