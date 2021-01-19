شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليفربول السابق يدلي بتصريح مفاجئ حول فيرمينو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليفربول - رويترز

يعتقد جيمي كاراجر مدرب ليفربول السابق أن المهاجم روبرتو فيرمينو، قد يفقد موقعه في التشكيلة الأساسية للمدرب يورجن كلوب بسبب معاناته في تسجيل الأهداف خلال الفترة الأخيرة.

وسجل محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو 183 هدفاً فيما بينهم بالدوري الإنجليزي الممتاز على مدار أربعة مواسم، وساعد هذا الثلاثي ليفربول على إحراز اللقب لأول مرة في 30 عاماً الموسم الماضي.

لكن مستواهم تراجع مؤخراً، ولم يسجل أي لاعب منهم في آخر ثلاث مباريات، ومنها التعادل دون أهداف مع مانشستر يونايتد المتصدر في أنفيلد يوم الأحد الماضي.

ورغم أن كاراجر يتوقع عودة صلاح وماني إلى مستواهما العالي، فإنه يشكك في فرص فيرمينو على المدى البعيد.

وقال كاراجر لشبكة سكاي سبورتس: «لا أزال أثق في عودة ماني وصلاح إلى تسجيل الأهداف، لكن يجب أن أقول إني أشعر بالقلق بخصوص فيرمينو»، وأضاف: «أعتقد أنه يحتاج إلى أن يكون أكثر خطورة أمام المرمى»، ويعتقد كاراجر أن أداء فيرمينو بصفة عامة انخفض هذا الموسم.

يذكر أن ليفربول لم يحقق أي فوز في آخر أربع مباريات، وتراجع من القمة إلى المركز الرابع.