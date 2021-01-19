شكرا لقرائتكم خبر عن 125 موقفاً إضافياً للسيارات بمليون و177 ألف درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، وبالتنسيق مع دائرة النقل المتكامل، أعمال إنشاء 125 موقفاً إضافياً للسيارات في منطقة الميناء حوض 14 في القطعتين رقمي C51 – C58، وبتكلفة تتجاوز مليوناً و177 ألف درهم.

وجاء هذا المشروع تلبية واستجابة لطلبات السكان، وحرصاً على إسعادهم وتوفير المواقف الكافية في منطقة سكناهم، كما يندرج هذا المشروع ضمن إطار تعزيز منظومة البنية التحتية وتحسين الخدمات التي من شأنها الارتقاء بجودة حياة السكان.

وقامت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع الاستشاريين والمقاولين على الفور بدراسة وتنفيذ الأعمال، والتي شملت إنشاء وتوفير 125 موقفاً إضافياً، شاملة 119 موقفاً نظامياً و6 مواقف لأصحاب الهمم، مع تطبيق كافة معايير السلامة التي تخدم الطريق.

كما تضمنت الأعمال تركيب ما يقارب 4396 متراً مربعاً من البلاط، وتركيب 10 لوحات إرشادية، وتمديد شبكة الإنارة للمواقف الجديدة، وتركيب 9 أعمدة إنارة LED، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تخطيط للطريق بما يقارب 1302 متر طولي، وتضمنت الأعمال تركيب حوالي 840 متراً طولياً من بلاط الكيربستون.

وتتضح أهمية المشروع كونه يمثل استجابة سريعة وفعالة لتطلعات السكان، وتتزامن مع الخطة المتواصلة لتطوير المرافق العامة، وتحقيق أعلى معدلات الرضا لدى السكان عن الخدمات العامة، وتوفير كل متطلبات السكان التي تؤمّن لهم حياة سعيدة ومريحة ومتكاملة.