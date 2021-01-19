شكرا لقرائتكم خبر عن الأرشيف الوطني يواصل تقييم المشاركات في «كتّاب الخمسين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يواصل الأرشيف الوطني تقييم الأعمال التي استقبلها من الطلبة المشاركين في مبادرة «كتّاب الخمسين» التي أطلقها الأرشيف الوطني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بالتزامن مع مرور خمسين عاماً على قيام اتحاد الإمارات بهدف غرس قيم المواطنة الصالحة، والولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة في نفوس الطلبة، وتشجيعهم على الكتابة الأدبية عن تاريخ الإمارات وقادتها العظام الذين شيدوا صرح الاتحاد، وارتقوا بالإنسان والمكان.

وتقدم للمبادرة نحو 900 طالب وطالبة، قابلت لجنة التقييم نحو 300 منهم، فيما تأهل 86 للمشاركة في المبادرة.

وتستمد المبادرة قيمتها من كونها تعمد إلى إعمال الذهن والخيال حتى يستطيع الكاتب (الطالب، أو الطالبة) أن يتخيل ما ستؤول إليه الدولة في الخمسين عاماً القادمة من تطور وتقدم وازدهار يجعلها في مصافّ الدول المتقدمة في العالم.

وأشادت لجنة التحكيم بما تلقته من الطلبة المشاركين الذين عبروا عن سعة أفق الجيل، وعن مشاعرهم الوطنية الجياشة التي تجلّت بالصور الأدبية والوصف الرائع، والعناوين الجذابة، وذلك كله أضفى على القصص جاذبية وأهمية فاقت التوقعات.

ويعتزم الأرشيف الوطني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تكريم الطلبة الفائزين، بإصدار كتاب يحوي القصص الـ 50 الفائزة، وتوزيع الكتاب سيكون بالتزامن مع حفل التكريم.

ومن أبرز القصص التي تم تحكيمها: (يوم لخمسين عاماً، بالتحدي والهمة نصل القمة، كوكب آخر، طموح خليفة، بين الإمارات والمستحيل، صفحات عتيقة، سنمضي قدماً يا أبي، العرب إلى المريخ، زايد روض الصحراء، ذاكرة الفضاء، المشهد التالي، تاريخ بين النجوم، ولادة وطن، الغرس الطيب، كوكب الإمارات، هل هو حقاً حلم، نجمة الخمسين، أحلام تحققت، خمسون باسقات، تلك حكايتي، زايد البطل.... وغيرها).