1200 لاعب في الدورة الرابعة لبطولة الشارقة العمالية



أعلنت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة عن إطلاق النسخة الرابعة من بطولة الشارقة الرياضية العمالية، اعتباراً من 5 فبراير/شباط المقبل، وتستمر حتى 2 إبريل/نيسان 2021، وستقام المباريات كل يوم جمعة في ملاعب مجلس الشارقة الرياضي بحديقة منتزه الشارقة الوطني، مقابل مطار الشارقة الدولي، من الساعة 8 إلى 11 صباحاً، ومن الساعة 1 ظهراً حتى الساعة 5 عصراً. وتقوم الهيئة بتنظيم البطولة بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وشركة «ريتش تارجت» للخدمات الرياضية.

وقال سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، إنه من المتوقع أن تحظى النسخة الرابعة من البطولة بإقبال ومشاركة عالية من مختلف فئات العمال وموظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، وقال بأن فكرة البطولة تقوم على عقد المنافسات الرياضية بين العديد من الفرق العمالية في خمس رياضات، من المتوقع أن تصل أعداد اللاعبين المشاركين إلى أكثر من 1200 موزعين بواقع 20 فريقاً في كرة القدم، و12 فريقاً لكل من السلة والطائرة والهوكي، و25 فريقاً للكريكت، مؤكداً الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة في الأنشطة الرياضية، وستشهد نسختها الحالية حفلاً ختامياً حافلاً يتم خلاله تكريم الفرق الفائزة بجوائز نقدية وهدايا عينية تصل قيمتها إلى 250 ألف درهم.

وأشار سالم القصير، رئيس الهيئة إلى أن البطولة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لهيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، والتي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والتي تشمل أهدافها ترسيخ الرياضة كأسلوب حياة لدى العمال، وإتاحة الفرصة أمامهم للترفيه عن أنفسهم.

وأعرب عن رضاه بنجاح فكرة هذه البطولة، من خلال ما شهدته النسخ الثلاث الأولى من إقبال كبير من الفرق المشاركة ومن جمهور المشجعين. وقال: «هذه البطولة هي الأولى من نوعها، ونسعى من خلالها أيضاً إلى تكريس فكرة العمل الجماعي، الذي تقوم الألعاب الرياضية على أساسه. وكذلك تهدف البطولة، إلى تعزيز التعاون ومد جسور التعارف بين العمال وأصحاب العمل»، ودعا جميع الشركات والمؤسسات إلى المساهمة في البطولة، من خلال إتاحة الفرصة أمام موظفيها وعمالها للمشاركة في فعاليات البطولة، التي يتم تنظيمها في أيام نهاية الأسبوع.

وقال طارق سالم الخنبشي، مؤسس ومدير شركة ريتش تارجت للخدمات الرياضية: «يسعدنا في شركة ريتش تارجت أن نكون شركاء في تنظيم النسخة الرابعة لبطولة الشارقة العمالية الرياضية، ونحن على أهبة الاستعداد لإخراج البطولة في أفضل صورة، من خلال العمل التنظيمي المنوط بنا في شركة ريتش تارجت». وأشار إلى أن شركة ريتش تارجت قد بدأت في التحضير للبطولة منذ شهور. مؤكداً بأن: «هدفنا الأول والأخير من التعاون مع هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، هو تقديم بطولة متميزة تسهم في النهوض بالرياضة العمالية بالشارقة كوسيلة حياة صحية تحقق مزيداً من التعاون والعمل الجماعي بين العاملين أنفسهم، وبينهم وبين أصحاب العمل».