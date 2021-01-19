شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يخطط لتغيير علامته التجارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

يخطط نادي إنتر ميلان الإيطالي لتغيير علامته التجارية وسيكون «إنتر ميلانو» بدلاً من نادي انترناسيونال ميلانو لكرة القدم «أو انترناسيونال الذي عرف به عبر تاريخه، والهدف من التغيير هو عكس مزيد من الارتباط بمدينة ميلان وليكون الاسم أكثر حداثة في تحديد هويته العالمية، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الاسم الجديد في 9 مارس / آذار المقبل بمناسبة مرور 113 عاماً على تأسيس النادي وفق لاجازيتا ديلو سبورت. وسيتغير شعار النادي على قمصان اللاعبين ليكون«I M» بدلاً من الشعار الحالي والذي ابتكره مؤسس النادي عام 1908 جورجيو موجياني.

في 9 مارس سيكون إنتر ميلان ثاني ناد إيطالي بعد اليوفنتوس في 2017 يغير شعاره التاريخي ليختصر بـ«Jj» الذي أثار حينها اعتراضاً وجدلاً من المشجعين. وأجل إنتر ميلان الإعلان عن التغيير بسبب جائحة كورونا وانتظاره مستثمراً جديداً لرعاية النادي وسط أنباء عن تعثر في دفع أجور اللاعبين في مناسبات عديدة، ويدور الحديث حالياً عن رعاية مجموعة إيفرجراند، ثاني أكبر مطور عقاري في الصين، للنادي الإيطالي مقابل 30 مليون يورو سنوياً وهو مبلغ أكبر من الراعي الحالي للقميص بيريللي (11 مليون يورو سنوياً).

وفي سياق متصل، نفى التشيلي أرتورو فيدال مهاجم وسط الفريق تقبيله شعار اليوفنتوس فريقه السابق أثناء لقائه بزميله كيليني مدافع اليوفي بعد لقطات أثارت حنق مشجعي الأفاعي. وقال فيدال الذي سجل أول أهدافه مع الإنتر في الدوري في مباراة الفوز على اليوفنتوس عبر إنستجرام: «لم أكن أقصد إطلاقاً تقبيل الشعار على جاكيت كيليني، كانت الحركة تعبيراً عن ودي لكيليني الذي عشت معه سنوات رائعة، أنا أحترم فريقي إنتر ميلان ومشجعي النادي الذين وضعوا ثقتهم في للدفاع عنه وعن تاريخه».