شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف بين «سيتي» وديربي كاونتي بسبب كارسون والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أثار نادي ديربي كاونتي، الذي يدربه واين روني أيقونة مانشستر يونايتد في الدرجة الأولى في إنجلترا، غضب نادي مانشستر سيتي بسبب منعه محاولة سيتي التعاقد بشكل دائم مع حارس ديربي المعار سكوت كارسون (35 عاماً) الحارس السابق لمنتخب إنجلترا، ويصر نادي ديربي كاونتي على استلام مبلغ إعارة حارسه لعامين هذا الشهر للمساعدة على دفع أجور لاعبيه المتأخرة.

ويدفع سيتي قسطين سنوياً بقيمة 500 ألف استرليني لتغطية صفقة الإعارة وأجور الحارس، لكن نادي البرمييرليج يريد تحويل الإعارة لعقد دائم لـ18 شهراً في يناير الجاري، وديربي لا يريد إلغاء الإعارة لاحتياجه لبقية المبلغ.

ودفع سيتي القسط الأول من هذا الموسم في أغسطس/ آب الماضي ويشعر كارسون بالحزن من عرقلة ناديه فرصة الانضمام رسمياً لسيتي، وربما تكلف فرصة التمديد لـ12 شهراً إضافية قبل اعتزاله، ولم يلعب كارسون أي دقيقة مع فريق جوارديولا الأول منذ بدء الإعارة قبل 18 شهراً لكن الحارسين ايدرسون وزاك شتيفن سعيدان بالعمل معه في التمرينات.

في المقابل، لم يحصل روني على أجره من شهر ديسمبر كما هي حال المدربين شاي جيفن وليام روزنيور اللذين بقيا على عقدهما القديم رغم ترقيتهما. ويعاني ديربي كاونتي من ضائقة مالية بسبب قرض من شركة أمريكية خاصة ستهيمن على النادي في حال تعثر في دفع الأقساط ويحتل فريق روني المركز الـ23 في جدول الدرجة الأولى.