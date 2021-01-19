وزير الداخلية الإسرائيلي يهاتف نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت

جدة - عبدالحي حسين - قال وزير الداخلية الإسرائيلي، آريه درعي إنه تحادث هاتفيا، أمس الإثنين، مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، وتبادلا الدعوات لزيارة البلدين.

وقال درعي في تغريدة على تويتر “تحدثت هذا الصباح مع نظيري، وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، وقررنا تشكيل فريق مشترك، لفحص إدخال العمال الأجانب إلى صناعة التمريض، وفحص الإعفاء من التأشيرات”، دون مزيد من التوضيح.

وأضاف الوزير الإسرائيلي “إلى جانب ذلك، أخبرته بذكريات مسقط رأسي في (مدينة) مكناس، وتبادلنا الدعوات لزيارة إسرائيل والمغرب”.

وفي الشهر الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي توقفت في العام 2000.