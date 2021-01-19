طقس الثلاثاء.. بارد نسبيا إلى بارد فوق مرتفعات الأطلس والريف والجنوب الشرقي

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس بارد نسبيا إلى بارد فوق كل مرتفعات الأطلس والريف، والجنوب الشرقي، وبداخل البلاد مع تكون صقيع محلي.

كما يرتقب أن تظهر بعض السحب المنخفضة، خلال الصباح و الليل، فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، والتي ستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال هبوب بعض الزوابع الرملية بأقصى الجنوب. وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة، من القطاع الشرقي بالجنوب وبمنطقة طنجة، من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية ومتقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء الأخرى للمملكة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و ناقص 07 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين ناقص 02 و03 درجات بالريف، وما بين 00 و06 درجات بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسايس، والجنوب الشرقي، والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي، وما بين 05 و 10 درجات بسواحل البحر الأبيض المتوسط، ومنطقة طنجة، والسواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، ومنطقة سوس، والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 09 و14 درجة بجنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و 14 درجة بجبال الأطلس و الريف، وما بين 14 و 19 درجة بالمنطقة الشرقية، والساحل المتوسطي، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الشمالية، والسايس والجنوب الشرقي، وما بين 17 و 23 درجة بمنطقة سوس وبشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 23 و28 درجة بأقصى جنوب البلاد. أما عن حالة البحر، فسيكون هادئا في الواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.