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روسيا تسجل 21734 إصابة جديدة بكورونا و586 وفاة

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقتين - 12:22 مساءً, 19 يناير 2021 م

المناطق - وكالات

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 21734 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد 19) و586 وفاة.
وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في روسيا أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 3612800 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 66623 وفاة، مشيرًا إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 23262 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 3002026 حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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