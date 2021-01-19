روسيا تسجل 21734 إصابة جديدة بكورونا و586 وفاة

المناطق - وكالات

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 21734 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و586 وفاة.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في روسيا أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 3612800 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 66623 وفاة، مشيرًا إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 23262 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 3002026 حالة.