شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ينفي تعرض قطعات أمنية بـ"بابل" إلى هجمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفت العراق الأنباءَ التي تحدثت عن تعرض قطعات تابعة للقوات الأمنية العراقية إلى هجمات بشمال محافظة بابل ليلة أمس.

وأفادت خليةُ الإعلام الأمني العراقية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء غير صحيحة، بشأن تعرض قطعات القوات الأمنية شمال محافظة بابل إلى اعتداءات ليلة أمس، داعيةً وسائلَ الإعلام والمدونين إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، وعدم بث الشائعات التي من شأنها إرباك الرأي العام.