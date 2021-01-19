شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يرفع قيود السفر عن معظم الدول الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع قيود السفر المفروضة على معظم الدول الأوروبية والبرازيل بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19" اعتبارًا من 26 يناير الجاري، مستبعدا استقبال المسافرين من إيران والصين.

وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الالكتروني اليوم الثلاثاء، إنه في أعقاب التفشي غير المسبوق لجائحة كورونا في الولايات المتحدة، اتخذت إجراءات لتعليق والحد من دخول الأجانب الموجودين مؤخرًا في بعض الولايات القضائية الأجنبية حيث حدث تفشي كبير للفيروس.

وأضاف أن هذه الولايات القضائية شملت جمهورية الصين الشعبية (باستثناء المناطق الإدارية الخاصة لهونج كونج وماكاو) وإيران ومنطقة شنجن والمملكة المتحدة (باستثناء أقاليم ما وراء البحار خارج أوروبا) وأيرلندا والبرازيل.