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الفلبين خالية من إنفلونزا الطيور

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانيلا-رويترز

قالت وزارة الزراعة في الفلبين، الثلاثاء، إن البلاد أصبحت الآن خالية من فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى «إتش5 إن6»، استناداً إلى ما ذكرته المنظمة العالمية لصحة الحيوان. وأضافت الوزارة في بيان أنه «اعتباراً من الثامن من يناير/كانون الثاني، أصبحت البلاد خالية من آخر ما تبقى من سلالة إنفلونزا الطيور (إتش5 إن6)» بعد أن تغلبت على التفشي في مقاطعة بامبانجا وقرية في ريزال بالقرب من منطقة العاصمة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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