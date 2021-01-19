شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أربعة جنود في انفجار لغم بالنيجر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيامى-أ.ف.ب

قُتل أربعة جنود نيجريين وجُرح ثمانية آخرون بانفجار لغم يدوي الصنع في جنوب شرق البلاد قرب الحدود مع نيجيريا، في منطقة تنشط فيها جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع، مساء الاثنين.

وجاء في بيان للوزارة أنّ «عبوة ناسفة يدوية الصنع انفجرت» بعناصر في الجيش النيجري، وأنّ الحصيلة في صفوف الجيش بلغت «أربعة قتلى وثمانية جرحى».

وأشار البيان إلى أن العبوات الناسفة اليدوية الصنع هي أحد الأساليب الرئيسية التي يستخدمها الإرهابيون في هجماتهم في المنطقة.

وأوضح البيان أن الانفجار وقع خلال «مطاردة» الجنود، الاثنين، مسلحين غداة هجوم استهدف، الأحد معسكراً للجيش في تشيتيما وانغو في جنوب شرق البلاد في منطقة ديفا.

والاثنين، أورد مركز «سايت» الأمريكي المتخصص في مراقبة المواقع المتطرفة أن منفّذي هجوم، الأحد، ينتمون لتنظيم «داعش» الإرهابي في غرب إفريقيا الذي تبنّى الاعتداء. ولم تعلن السلطات النيجيرية عن خسائر بشرية جراء هجوم، الأحد.

وأعلنت الوزارة في بيانها، الاثنين، أنّ «عمليات التمشيط والاستطلاع مستمرة».

وتقع المنطقة التي حصل فيها الانفجار قرب الحدود حيث تكثر عمليات تسلّل المسلحين.

وسبق أن استُهدف معسكر تشيتيما وانغو: ففي السابع من آذار/مارس 2020 شنّ إرهابيون هجوماً على المعسكر بواسطة «نحو عشرين سيارة مدّججة بالأسلحة» قُتل فيه ثمانية جنود. وفي 2019 شهدت قرية تشيتيما وانغو المحاذية للحدود النيجيرية هجوماً أوقع سبعة قتلى في صفوف القوات النيجرية.

وتخوض جماعة «بوكو حرام» تمرّداً في نيجيريا منذ العام 2009، وهي تقيم قواعد لها في عدد من الجزر الصغيرة في بحيرة تشاد المترامية الأطراف الواقعة عند الحدود بين نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون.