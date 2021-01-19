شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال قوي يثير هلع الأرجنتينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوينوس آيرس-أ.ف.ب

ضرب زلزال بقوة 6,4 درجة على مقياس ريختر غرب الأرجنتين ووسطها يوم الاثنين، مثيراً هلع السكان، لكن لم تصدر تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة، وفقاً للمعهد الوطني للوقاية من الزلازل.

ووقع الزلزال الساعة 23,46 بالتوقيت المحلي (الثلاثاء 02,46 ت غ) وكان مركزه في بوسيتوس في مقاطعة سان خوان على مسافة حوالي ألف كيلومتر من بوينس آيرس قرب الحدود التشيلية، وفق المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

وانقطع التيار الكهربائي مؤقتاً عن بعض المدن في مقاطعة سان خوان عقب الزلزال. وشعر بالزلزال أيضاً سكان مقاطعات مندوزا وقرطبة وسانتا في ولاريوخا وبوينس آيرس.