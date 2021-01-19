يلين: على أمريكا أن تكون «أفعالها كبيرة» في حزمة التحفيز القادمة



في بيان تلقيه في افتتاح جلسة استماع بلجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء، تقول جانيت يلين التي رشحها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخزانة، إنه يجب على الحكومة أن تكون «أفعالها كبيرة» في حزمتها القادمة لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأعلن بايدن، الذي سيحلف اليمين رئيسا للولايات المتحدة الأربعاء، عن حزمة تحفيزية بقيمة 1.9 تريليون دولار الأسبوع الماضي، قائلا إن هناك حاجة إلى استثمارات جريئة لتنشيط الاقتصاد وتسريع توزيع اللقاحات للسيطرة على الفيروس.

وتقول يلين في البيان المعد لإلقائه أمام لجنة المالية «ما كان للرئيس المنتخب ولا أنا أن نقترح هذه الحزمة الإغاثية بدون تقدير عبء ديون البلاد. لكن في الوقت الحالي، حيث أسعار الفائدة عند مستويات تاريخية منخفضة، فإن أذكى شيء يمكن أن نفعله هو أن تكون أفعالنا كبيرة.»

وأضافت يلين في البيان الذي حصلت عليه رويترز «أعتقد أن الفوائد ستفوق بكثير التكاليف، خصوصا إذا كنا نهتم بمساعدة الناس الذين يكابدون منذ وقت طويل جدا.»

وتقول يلين أيضا في شهادتها المعدة، إنه يجب إعادة بناء الاقتصاد الأمريكي «حتى يمكنه ايجاد المزيد من الازدهار لعدد أكبر من الناس وضمان أن العمال الأمريكيين يمكنهم أن ينافسوا في اقتصاد عالمي تتزايد فيه المنافسة.»

وإذا أقر مجلس الشيوخ ترشيحها، ستحل يلين محل وزير الخزانة الحالي ستيفن منوتشين الذي سيترك المنصب يوم الأربعاء.

(رويترز)

