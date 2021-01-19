صعود أسهم أوروبا بدعم نتائج الشركات.. و«نيكاي» يغلق مرتفعاً



صعدت الأسهم الأوروبية الثلاثاء بعد أن ارتفعت الأسواق الآسيوية بفضل تفاؤل حيال الاقتصاد الصيني، بينما تلقت المعنويات الدعم من تقارير إيجابية للأرباح من شركة التعدين ريو تينتو ولوجيتك لصناعة ملحقات الكمبيوتر.

وربح المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع المؤشر داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي 0.4 بالمئة وزاد مؤشر الأسهم القيادية في لندن 0.7 بالمئة.

وارتفعت أسهم ريو نيتنو المدرجة في المملكة المتحدة 1.4 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة 2.4 بالمئة في شحنات خام الحديد في الربع الرابع، بدعم من الأنشطة الصناعية في أكبر مستهلك للخام في العالم وهي الصين.

وقفز سهم لوجيتك 6.9 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لنمو المبيعات والأرباح لعام 2021 للمرة الثالثة، مستفيدة من تعزز الطلب مدفوعا بالجائحة على منتجات العمل من المنزل وملحقات الألعاب.

من جهتها، أغلقت الأسهم اليابانية بعد أن انخفضت لجلستين متتاليتين، إذ اقتنى المستثمرون الأسهم المتراجعة، فيما قادت أسهم شركات صناعة السيارات وتلك المرتبطة بأشباه الموصلات الانتعاش.

وصعد المؤشر نيكاي 1.39 بالمئة إلى 28633.46 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.56 بالمئة إلى 1855.84 نقطة.

وقال هيديوكي سوزوكي مدير عام أبحاث الاستثمار لدى إس.بي.آي سيكيوريتيز سوزوكي «المستثمرون يعيدون شراء الأسهم التي بيعت بفعل مخاوف بشأن نشاط محموم أمس. ارتفاع اليوم يمثل القوة الأساسية للسوق اليابانية. إنها تتحرك بذاتها دون التأثر بالسوق الأمريكية، التي كانت مغلقة الإثنين».

وتلقت المعنويات الدعم بعد بيانات صينية نُشرت الاثنين عززت الآمال في أن قوة ثاني أكبر اقتصاد في العالم ستدعم النمو في المنطقة.

وتفوق تعافي الاقتصاد الصيني على توقعات المحللين في الربع الرابع، لينمو الاقتصاد 6.5 بالمئة على أساس سنوي، بحسب ما أظهرته بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات.

وفي اليابان، تقدمت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ قفز سهم روم 4.51 بالمئة بعد أن رفعت نومورا للأوراق المالية السعر المستهدف للسهم.

وزاد سهم تي.دي.كيه 2.76 بالمئة بينما ربح سهم طوكيو إلكترون 2.11 بالمئة وتقدم سهم أدفانتست 4.22 بالمئة.

كما ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ قفز سهم مازدا موتور 5.5 بالمئة وربح سهم نيسان موتور 3.91 بالمئة وارتفع سهم سوزوكي موتور 3.89 بالمئة. وزاد سهم تويوتا موتور 0.94 بالمئة وأضاف سهم هوندا موتور 1.69 بالمئة.

وارتفع سهم فاست للتجزئة 3.06 بالمئة بعد تقرير ذكر أن الشركة المشغلة لسلسلة متاجر يونيكلو للملابس ستضيف خاصية السداد إلى تطبيقها للهواتف الذكية.

وتصدر سهم مجموعة سوفت بنك الأسهم الرابحة بين 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس إذ ارتفع ثلاثة بالمئة وتلاه سهم هيتاتشي الذي صعد 2.6 بالمئة.

وكان سهم هويا كورب أقل الأسهم أداء على توبكس 30 إذ انخفض 1.94 بالمئة وتلاه سهم سيفن آند آي هولدينجز الذي خسر 1.60 بالمئة.

(رويترز)