شكرا لقرائتكم خبر عن وديتان لمنتخب الناشئين أمام الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2004 لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب الهند يومي 21 و24 يناير الجاري، ضمن معسكره الحالي المقام في دبي.

واختار المدرب الوطني ماجد سالم 26 لاعباً للتواجد في المعسكر وهم: سلطان عادل، سيف الزعابي ( اتحاد كلباء ) محمد الحارثي ( بني ياس ) عبدالله الشيباني، علي محمد، محمد خالد، أحمد المرزوقي ( الجزيرة ) علي طاهر، بدر السويدي، نواف جاسم، سيف الكعبي، خالد توحيد ( الشارقة ) حمد عارف، سعيد جمال، عبدالله حسن، غيث بدر، يوسف البلوشي ( شباب الأهلي ) خالد الحساني ( العين ) سعيد المقدمي (الفجيرة ) جمال خليفة ( النصر ) عبدالله أحمد، عبدالرحمن الحوسني، منصور المنهالي، عوض الكثيري ( الوحدة ) سعود المري، محمد عبدالسلام (الوصل ).