شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يستعير توموري من تشيلسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد باولو مالديني مدير إيه سي ميلان، متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم حالياً الحصول على خدمات مدافع تشيلسي فيكايو توموري (23 عاماً) بصفقة إعارة 6 أشهر مع خيار شرائه بـ27 مليون استرليني لاحقاً، وقال مالديني في مقابلة تلفزيونية: «إنه مثالي لفريقنا ونضيف حالياً اللمسات الأخيرة للصفقة، فقد رغبنا بالحصول على توموري منذ الصيف».

وخرج توموري من حسابات مدربه لامبارد هذا الموسم بعدما بدأ أساسياً في 15 مباراة الموسم الماضي ولم يشارك سوى مرة هذا الموسم أمام ليفربول، وفشل في ترك بصمة سريعة لكن لامبارد أكد على بقاء مدافعه في النادي على المدى البعيد وقال:«استعرت توموري عندما كنت مدرباً لديربي كاونتي وكان أفضل لاعب للعام في الدرجة الأولى وانضم لتشيلسي العام الماضي ولعب أكثر من 20 مباراة مع الفريق الأول وشق طريقه للمنتخب، مستقبله معنا».