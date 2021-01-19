شكرا لقرائتكم خبر عن 19 لجنة نوعية بـ"النواب" تناقش خطط العمل اليوم ودراسة 5 قوانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل 19 لجنة نوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم، الثلاثاء، لاستمرار دراسة ووضع خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول للمجلس من الفصل التشريعى الثانى، فيما تنظر بعض اللجان مشروعات قوانين محالة من الحكومة، منها مشروعات قوانين جديدة، وأخرى تم مناقشتها في المجلس السابق ولم يتسنى له إقرارها، ومنها مشروعات قوانين البناء الموحد والصكوك السيادية وإنشاء البوابة المصرية للعمرة، وإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

وتناقش لجنة الشئون الإفريقية مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، بالإضافة إلى لقاء مع وامكينى مينى – سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية AFCFTA، وتواصل لجنة الشئون الدينية والأوقاف، مناقشة مشروع خطة اللجنة فيما يخص وزارة الأوقاف، لإقرارها.

ويتناول اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني، استعراض تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون المقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والتي انتهت اللجنة من نظره في الفصل التشريعي الأول ولم يتسن عرضه على المجلس بهيئته السابقة، وقد أبدت الحكومة تمسكها به في بداية الفصل التشريعي الحالي، وفقا للمادة 180 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس.

فيما تناقش لجنة الشئون الاقتصادية قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وتواصل لجان (الطاقة والبيئة، التعليم والبحث العلمى، الشئون العربية، الاقتراحات والشكاوى، القوى العاملة، الزراعة والري والأمن الغذائي، الشئون الصحية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل والمواصلات، الشباب والرياضة، حقوق الإنسان)، وضع خطة عملها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

من جانبها، تستعرض لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2008 في صيغته التي وافقت عليها الهيئة التشريعية السابقة في مجموعه، فيما تناقش لجنة الخطة والموازنة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة، ويتناول اجتماعها أيضا، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

ويتناول اجتماع لجنة الصناعة، التعرف على الوزارات والمصالح والهيئات والأجهزة الداخلة في اختصاص عمل اللجنة؛ لبلورة رؤية اللجنة في تحديد التحديات والمهام والأهداف والأولويات التي تضطلع بها اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول.

أما اجتماع لجنة الإدارة المحلية، فيتناول عرض التقارير التي تم الانتهاء منها في الفصل التشريعي الأول والتي كانت نتاج جلسات الاستطلاع والمواجهة بحضور كافة الجهات المعنية وممثلي المجتمع المتخصص والمدني.