شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة نورا على: أولوية لجنة السياحة بالنواب مشروع قانون بوابة العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ، أن اللجنة لديها أجندة تشريعية مزدحمة بالقوانين لمناقشتها خلال دور الانعقاد الأول، منها مشروع قانون البوابة المصرية للعمرة، ومشروع قانون السياحة الموحد بالإضافة لمناقشة بعض التشريعات المتعلقة بالقطاع السياحى .

ولفتت إلى أن الهدف من هذه التشريعات هو إعادة ترتيب العلاقة بين وزارة السياحة والقطاع الخاص، وإعادة النظر في القوانين المنظمة للاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف التابعة له، لضمان التمثيل الصحيح للقطاع الخاص، وتحديد اختصاصات واضحة ومحددة للاتحاد والغرف السياحية.

وأضافت رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، أن اللجنة ستعمل على ضمان إصدار قوانين تحافظ على المقومات السياحية المصرية، وتضمن الاستغلال الأمثل لها، مع دراسة إصدار قوانين خاصة بمنح التراخيص للأنشطة السياحية المختلفة، مع تغليظ العقوبة على مزاولة النشاط بدون ترخيص، وكذلك دراسة قوانين تتعلق بالسياحة الالكترونية والتنسيق الالكترونى .

وأشارت نورا على، إلى أن اللجنة سوف تدرس خطة الحكومة فيما يتعلق بالقطاع السياحى، وما تم إنجازه حتى عام 2021 للوقوف على مدى فاعلية قرارات وزارة السياحة والآثار في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وخصوصاً الرقابة على المنشآت السياحية، ومدى سيطرة الجهاز التنفيذي على الوضع، وكذلك الحفاظ على العمالة المدربة والبدائل المقترحة في إحلال العمالة حالة تسربها لمهن أخرى، وخطة الوزارة في التدريب وعرض المناهج التدريبية للاستعداد فيما بعد انتهاء فيروس كورونا .