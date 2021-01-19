النيجر: مقتل 4 جنود في انفجار لغم يدوي الصنع

محمد اسماعيل - القاهرة - نيامي- أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر، مقتل 4 جنود واصابة 8 آخرين بانفجار لغم يدوي الصنع في جنوب شرق البلاد قرب الحدود مع نيجيريا، في منطقة تنشط فيها جماعة "بوكو حرام" الإرهابية.

وقالت الوزارة في بيان - نقل راديو "أفريقيا 1"، الثلاثاء، مقتطفات منه- إن عبوة ناسفة يدوية الصنع انفجرت بعناصر من الجيش النيجري وإن الحصيلة في صفوف الجيش بلغت 4 قتلى و8 جرحى، مضيفة أن العبوات الناسفة اليدوية الصنع هي أحد الأساليب الرئيسية التي يستخدمها الإرهابيون في هجماتهم بالمنطقة.

وأوضح البيان أن الانفجار وقع خلال ملاحقة الجنود لمسلحين غداة هجوم استهدف يوم الأحد معسكرا للجيش في "تشيتيما وانغو" في جنوب شرق البلاد بمنطقة "ديفا".. مشيرة إلى استمرار عمليات التمشيط والاستطلاع في المنطقة.

وتقع المنطقة التي جرى فيها الانفجار بالقرب من الحدود حيث تكثر عمليات تسلل المسلحين.

كان معسكر "تشيتيما وانغو" استهدف في 7 مارس 2020 حيث شن إرهابيون هجوما عليه بواسطة نحو 20 مركبة مدججة بالأسلحة كما قتل خلاله ثمانية جنود وفي عام 2019، شهدت قرية "تشيتيما وانغو" المحاذية للحدود النيجيرية هجوما أسفر عن سبعة قتلى في صفوف القوات النيجرية.

وتخوض "بوكو حرام" تمردا في نيجيريا منذ عام 2009 وهي تقيم قواعد لها في عدد من الجزر الصغيرة في بحيرة تشاد المترامية الأطراف الواقعة عند الحدود بين نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون.