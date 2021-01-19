محمد بن زايد يؤكد أن "أبوظبي للاستدامة" يرسخ رؤية الإمارات بشأن التعاون الدولي لمواجهة التحديات

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 يناير 2021

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يرسخ رؤية الإمارات بشأن التعاون مع المجتمع الدولي.



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إن استضافة أسبوع أبوظبي للاستدامة - في أول حدث نفتتح به عام 2021 - ترسخ رؤية الإمارات بشأن التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية الملحة كقضية التغير المناخي والعمل على تحقيق التعافي الشامل لمرحلة ما بعد "كورونا" ودفع أجندة التنمية المستدامة لخير الإنسانية وتقدمها.

وانطلقت، أمس الإثنين، فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، المنصة العالمية التي تركز على تسريع وتيرة التنمية المستدامة.

وتستمر أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة - المنصة العالمية المعنية بتسريع وتيرة التنمية المستدامة والذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" - حتى 21 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتشهد أعمال الأسبوع الافتراضية والتي تستمر على مدى أربعة أيام مشاركة نخبة من القادة وصناع السياسات وخبراء القطاعات ورواد التكنولوجيا من حول العالم لمناقشة سبل استكشاف الفرص الاجتماعية والاقتصادية ودعم الابتكار من أجل تحقيق التعافي الأخضر في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.