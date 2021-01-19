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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لن يرفع حظر السفر المفروض على البرازيل وأوروبا والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الثلاثاء 19 يناير 2021
أعلنت جين ساكي المتحدّثة باسم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن "الإثنين" أنّ الإدارة المقبلة لن تطبّق القرار الذي أصدره لتوّه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والقاضي برفع الحظر المفروض على المسافرين إلى الولايات المتّحدة من البرازيل وغالبية الدول الأوروبية بدءاً من الأسبوع المقبل.
وفي تغريدة على "تويتر" قالت ساكي التي ستتسلّم "الأربعاء" مهام المتحدّثة باسم البيت الأبيض إنّ "هذا ليس الوقت المناسب لرفع القيود المفروضة على التنقّلات الدولية".