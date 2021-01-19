وفي تغريدة على "تويتر" قالت ساكي التي ستتسلّم "الأربعاء" مهام المتحدّثة باسم البيت الأبيض إنّ "هذا ليس الوقت المناسب لرفع القيود المفروضة على التنقّلات الدولية".

أعلنت جين ساكي المتحدّثة باسم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن "الإثنين" أنّ الإدارة المقبلة لن تطبّق القرار الذي أصدره لتوّه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والقاضي برفع الحظر المفروض على المسافرين إلى الولايات المتّحدة من البرازيل وغالبية الدول الأوروبية بدءاً من الأسبوع المقبل.

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لن يرفع حظر السفر المفروض على البرازيل وأوروبا والان مع التفاصيل

محمد يوسف

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