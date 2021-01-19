ارتفاع حصيلة ضحايا انهيارين أرضيين في إندونيسيا إلى 40 قتيلا

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 يناير 2021

ارتفع عدد ضحايا انهيارين أرضيين ضربا قرية في إقليم جاوة الغربية في اندونيسيا إلى 40 قتيلا، بعد العثور على جثث ثمانية مفقودين، حسبما أفاد مسؤول اليوم الثلاثاء.



ووقع الانهياران فى منطقة سوميدانج فى 9 يناير عقب هطول أمطار غزيرة.

وطمر الانهيار الأرضي الثاني عمال إنقاذ أثناء استجابتهم للحادث الأول، وكان من بينهم قائد بالشرطة ورئيس هيئة للحماية المدنية.

وقال ديدن ريدوانساه ، رئيس وكالة البحث والإنقاذ في باندونج، عاصمة الإقليم : "بفضل العمل الجاد لجميع أفراد البحث، تمكنّا من العثور على جميع الضحايا".

في غضون ذلك، لاقي ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم بعد أن غمرت الفيضانات أجزاء من إقليم كاليمانتان الجنوبي في جزيرة بورنيو ، وفقا للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

وذكر المتحدث باسم الوكالة راديتيا جاتي إن أكثر من 120 ألف شخص نزحوا من المنطقة.

وتعد الانهيارات الأرضية والفيضانات أمرا شائعا في إندونيسيا خلال موسم الأمطار.