شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 10 آلاف و 64 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 10 ملايين و 581 ألفا و837 حالة.

وذكرت شبكة "ان دي تي في" أن هذه تعد أدنى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ نحو سبعة أشهر.

ونقلت الشبكة عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 137 حالة وفاة بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية بالفيروس منذ 23 مايو الماضي.