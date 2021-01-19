ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية

وسجلت بورصة الكفاح 145.700 دينار مقابل 100 دولار أميركي، فيما سجلت اسعار الصرف ليوم امس الاثنين في بورصة الكفاح 144.950 ديناراً لكل 100 دولار.

اما اسعار الصرف في الاسواق المحلية فقد ارتفعت ايضا، حيث كان سعر البيع: 146.250 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء: 145.000 دينار لكل 100 دولار.

