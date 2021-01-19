غارة "مجهولة".. استهداف مليشيا "حزب الله" العراقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استهدف قصف جوي "مجهول"، في وقت متأخر من مساء الإثنين، مواقع تابعة لمليشيا موالية لإيران جنوبي العراق.

ووفق مصادر أمنية مطلعة، فإن قصفا جوياً، لم تحدد هويته، استهدف مواقع تابعة لمليشيا كتائب "حزب الله" بمنطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل.



ولفتت إلى أن "العملية الجوية نفذت بواسطة طائرات مسيرة وحربية وأوقعت عددا من القتلى بصفوف المليشيات"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ووجهت فصائل تابعة للمليشيات الاتهام إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالضلوع في ذلك الهجوم.

وبينما تحدثت وسائل إعلام حول استهداف القصف مواقع عسكرية للجيش العراقي، نفت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، تلك الأنباء.

وقالت خلية خلية الإعلام الأمني (تابعة للجيش)، في بيان، إن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء غير صحيحة، بشأن تعرض قطعات القوات الأمنية شمالي محافظة بابل إلى اعتداءات ليلة أمس الإثنين".



ودعا البيان "وسائل الإعلام والمدونين إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، وعدم بث الشائعات لمحاولة إرباك الرأي العام".