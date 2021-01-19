شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يرفع حظر السفر المفروض عن أوروبا والبرازيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب "الإثنين" أنّ الحظر المفروض على المسافرين الآتين من البرازيل وبريطانيا وإيرلندا والدول الأوروبية المنضوية في فضاء شنغن سيُرفع في 26 يناير الجاري حين سيتعيّن على الراغبين بالسفر للولايات المتحدة إبراز نتيجة فحص سلبية لكوفيد-19.



وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض إنّ "هذا الإجراء هو الطريقة المثلى للاستمرار في حماية الأمريكيين من كوفيد-19 وفي نفس الوقت استئناف السفر بأمان".