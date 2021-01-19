منطقة عجمان الطبية تفتتح مركزاً جديداً للتطعيم بلقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتحت منطقة عجمان الطبية أمس مركزاً جديداً للتطعيم بلقاح «كوفيد 19» في مقر جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بمنطقة مشيرف، بهدف توسيع خدمات التطعيم في إمارة عجمان وزيادة عدد المراكز لتغطية جميع أفراد المجتمع.



وقال حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية إن افتتاح المركز الجديد لإعطاء لقاح كورونا يأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي وذلك بضرورة توفير اللقاحات والفحوصات اللازمة التي من شأنها الحفاظ على صحة أفراد المجتمع ولاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث تمثل تلك التوجيهات أولوية في كافة برامجنا الصحية والوقائية.

وأشاد مدير منطقة عجمان الطبية بالدعم اللامحدود الذي تقدمه وزارة الصحة ووقاية المجتمع في توفير كافة الاحتياجات الطبية والمستلزمات الصحية، والطواقم الطبية والفنية المؤهلة التي تعمل باقتدار ودراية على مكافحة الوباء، لافتاً لتوفير الدعم لمراكز الرعاية الصحية وكافة الخدمات التي يحتاجها أفراد المجتمع.

وأضاف الشامسي أن خططنا الصحية تقوم على جعل الخدمات الطبية في متناول يد جميع أفراد المجتمع، إضافة إلى ذلك نقوم حالياً بالتركيز على توفير الخدمات والفحوصات وإعطاء اللقاحات ضد فيروس كورونا للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً ولا سيما كبار المواطنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة، حيث تم تشكيل فرق طبية للتواصل مع هذه الفئات في منازلها حرصاً على توفير الراحة النفسية والصحية لهم ووقايتهم من التحديات الصحية التي قد تواجههم جراء انتشار «كورونا».

وأشاد الشامسي بتعاون مركز الهلال الأحمر الإماراتي بعجمان مع المنطقة الطبية ومراكزها الصحية وتوفير المتطوعين الذين يساهمون في هذا العمل الوطني.

وذكر أن مركز إعطاء اللقاحات في جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية التي تقع بجانب مركز مشيرف الصحي يعمل طوال الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى العاشرة ليلاً، وقد شهد اليوم الأول من افتتاح المركز إقبالاً من أفراد المجتمع الراغبين في أخذ اللقاح.

من جانبها قالت منى صقر المطروشي مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية أن افتتاح مركز إعطاء لقاح كورونا في الجمعية يأتي ضمن أولويات واهتمامات الجمعية في دعم المؤسسات الصحية والمشاركة في تمكين هذه المؤسسات من العمل بنجاح على المواجهة والتصدي للوباء.

وأضافت المطروشي أن جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية وضعت نصب عينيها الوقوف إلى جانب المؤسسات الصحية بالدولة منذ بداية انتشار الفيروس، حيث قمنا بتنفيذ العديد من الأنشطة الصحية في هذا المجال وقمنا بتنفيذ حملة تبرع بالدم.

وذكرت بأنه تم إجراء تعقيم شامل لجميع مرافق وأدوات الجمعية، وكذلك تجهيز قاعتين واحدة للرجال وأخرى للنساء لإعطاء اللقاح، ووفرنا الأدوات التي يحتاجها الطاقم الطبي والتمريضي الذين يقومون بإعطاء لقاح كورونا، ونحن مستمرون في هذا الدعم حتى يتم القضاء على هذا المرض.