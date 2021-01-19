شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تناقش اليوم قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا لها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة.

كما تعقد اللجنة اجتماعا آخر اليوم أيضًا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعين غدا الأربعاء، الأول لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم، والثانى لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.