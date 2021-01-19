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كاليفورنيا أول ولاية أميركية تسجل أكثر من 3 ملايين إصابة بكورونا

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 07:57
سائقة سيارة ترتدي قناعًا للوجه يتم فحص درجة حرارتها من قبل عامل رعاية صحية في كاليفورنيا
عربي ودولي

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أصبحت كاليفورنيا أول ولاية أميركية تسجل أكثر من ثلاثة ملايين إصابة بفيروس .
وذكرت وسائل إعلام أميركية مساء الاثنين أن كاليفورنيا وصلت إلى هذا الرقم بشكل سريع حيث كانت قد وصلت إلى حاجز المليوني إصابة في 24 ديسمبر.
وكانت الولاية قد سجلت أول إصابة مؤكدة بالفيروس في 25 يناير 2020، واستغرق الأمر 292 يوما لتسجيل أول مليون إصابة في 11 نوفمبر ، ثم 44 يوما لتسجل اكثر من مليوني إصابة.
وسجلت الولاية أكثر من 33 ألفا و600 وفاة نتيجة الإصابة بـ "كوفيد 19". 

المصدر: وكالات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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