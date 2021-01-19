زلزال بقوة 6.8 درجات يهز إقليم سان خوان بالأرجنتين

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر إقليم سان خوان بالأرجنتين قرب الحدود مع تشيلي بحسب ما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأميركية والسلطات التشيلية.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

وسجلت هيئة المسح الأميركية الزلزال عند الساعة 02:46 صباح الثلاثاء بتوقيت جرينتش على بعد 27 كيلومتراً جنوب غربي بوسيتو في الأرجنتين و250 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة التشيلية سانتياجو.

ويقع ساحل تشيلي على ما يعرف بمنطقة الحزام الناري في المحيط الهادئ، والتي تتسم بارتفاع معدل النشاط الزلزالي.