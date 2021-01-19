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ترامب يرفع قيود السفر المفروضة عن أوروبا والبرازيل

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ابوظبي - سيف اليزيد - رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب القيود المفروضة على المسافرين من أوروبا والبرازيل اعتبارا من 26 يناير، شريطة أن يكون لديهم نتيجة سلبية أجريت في وقت قريب لاختبار "كوفيد 19".
وقال ترامب مساء الاثنين في بيان إن "الدخول غير المقيد" إلى الولايات المتحدة للأشخاص في منطقة شنجن وبريطانيا وأيرلندا والبرازيل "لم يعد يضر بمصالح الولايات المتحدة".
وكانت القيود قد فرضت مطلع عام 2020 بسبب جائحة فيروس .
واعتبارا من 26 يناير، سيُطلب من جميع المسافرين جوا إلى الولايات المتحدة تقديم دليل على سلبية اختبار كوفيد 19 أو وثائق تثبت التعافي من المرض. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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