اعتقال 3 أشخاص في قضية اقتحام الكونغرس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 08:44 صباحاً - منذ 55 دقيقة

أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي ،الاثنين، عن إلقاء القبض، على رجل إطفاء متقاعد وطالب أزياء في قضية اقتحام الكونغرس.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إن نيكولاس مونكادا (20 عاما) وهو طالب في معهد الأزياء التكنولوجي اعتقل في منزله في جزيرة ستاتن في وقت مبكر الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المعهد قدم معلومات لمكتب التحقيقات الاتحادي عن منشور في أحد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مونكادا وهو في الكونغرس.

وقالت متحدثة باسم مكتب التحقيقات الاتحادي إنه تم توجيه اتهام لتوماس سويني من فريبورت في نيويورك، لكنه لم يودع الحجز بعد.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن سويني (53 عاما) تقاعد من إدارة الإطفاء في نيويورك في أكتوبر الماضي.

واقتحم الآلاف الكونغرس في السادس من يناير في محاولة لمنع الأعضاء من المصادقة على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة.

ووجهت السلطات الاتحادية اتهامات جنائية لأكثر من 100 شخص عبر تحقيقاتها حول نهب مكاتب الكونغرس وشن هجمات على الشرطة في المبنى، فيما لقي 5 حتفهم خلال الاقتحام من بينهم ضابط شرطة.

وأوضحت وثيقة قضائية أنه ألقي القبض على شخص يدعى ليو كيلي في أيوا، الاثنين، بعد وصفه في مقابلة مصورة نشرت على الإنترنت بأنه “واحد من أوائل الرجال الذين اقتحموا مبنى الكونغرس ودخله مع عشرات آخرين”.

وتفيد الوثيقة بأن كيلي، وهو من سيدار رابيدس، يواجه تهم دخول الكونغرس بالمخالفة للقانون والسلوك غير المنضبط.